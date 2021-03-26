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Лукашенко подписал указ о досудебном освобождении и помиловании

26.03.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 26 марта подписал указ № 122, «который принят в целях реализации последних изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленных на совершенствование институтов досудебного освобождения и помилования», сообщила его пресс-служба.

Лукашенко подписал указ о досудебном освобождении и помиловании

В документе «усовершенствован порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению главы государства», «закрепляется пакетный принцип внесения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности на рассмотрение президента».

Регламентирован институт поручительства при помиловании осужденных, согласно которому «родственники осужденного либо хорошо знающие его люди смогут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного».

Нововведения вступают в силу 14 апреля.

 
 
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Александр Лукашенко 26 марта подписал указ № 122, «который принят в целях реализации последних изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы,...
 
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