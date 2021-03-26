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На политолога Дмитрия Болкунца завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко
Источник материала: Навiны
Генеральная прокуратура 26 марта сообщила о возбуждении дела по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса в отношении проживающего в России белорусского политолога Дмитрия Болкунца «за публичное оскорбление президента Республики Беларусь в сети интернет».
Болкунец часто выступает на российском телевидении и в соцсетях, критикуя Лукашенко.
«Когда нечем крыть, в Беларуси заводят дело. За инакомыслие», — так прокомментировал он в своем телеграм-канале сообщение о возбуждении уголовного дела.
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Генеральная прокуратура 26 марта сообщила о возбуждении дела по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса в отношении проживающего в России белорусского политолога...
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