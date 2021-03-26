Что посмотреть? Вот пять комедий, которые советует звезда популярного российского сериала

Источник материала: Tut.by

Российский стендап-комик и звезда комедийного сериала «Я не шучу» Елена Новикова посоветовала пять комедий, которые стоит посмотреть. Своим списком она поделилась в интервью изданию «КиноПоиск».



Елена Новикова. Кадр из сериала «Я не шучу»

На «КиноПоиск HD» вышел финальный эпизод российского сериала «Я не шучу» о жизни 49-летней Лены, у которое двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. Исполнительница главной роли Елена Новикова рассказала об участии в проекте и о том, чем сейчас живет стендап. Вдогонку актриса посоветовала пять комедий, которые ей нравятся. Вот ее список — вдруг вы как раз ищете план на вечер:

«Самый главный босс»



Кадр из фильма

Это единственная комедия в арсенале датского режиссера Ларса фон Триера, автора противоречивых работ «Антихрист», «Нимфоманка» и «Дом, который построил Джек». Картина рассказывает историю владельце IT-компании, который хочет продать свой бизнес. Есть только одна проблема: когда-то он придумал фиктивного руководителя, чтобы не быть ответственным за непопулярные решения. Покупатели настаивают на личной встрече, и владельцу приходится нанять актера-неудачника, который мог бы исполнить роль босса. К своему удивлению, актер обнаруживает, что новая роль рискует стать серьезным испытанием для его моральных убеждений.

«Зомби по имени Шон»



Кадр из фильма

Актриса вспомнила и комедийный хоррор-пародию Эдгара Райта. Сюжет такой: в жизни Шона все идет наперекосяк. Ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом в эдаком «Эльдорадо» британского типа, дома постоянные бытовые разборки с сожителями, еще и подруга дает полный от ворот поворот. А тут еще, как назло, начинается какая-то странная эпидемия — ожившие и очень голодные трупы начинают бродить по Туманному Альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела заражая все больше и больше невинных граждан, превращая оных в таких же зомби.

«Скотт Пилигрим против всех»



Кадр из фильма

Вы же смотрели эту комедию? Если нет, срочно исправляйтесь. Это еще один хит Эдгара Райта, а снялись в нем Майкл Сера и Мэри Элизабет Уинстэд. По синопсису Скотт Пилигрим нашел девушку своей мечты. Но на его пути стоит более сложная задача: чтобы встречаться с ней, Скотту придется победить ее семерых бывших.

«Лжец, лжец»



Кадр из фильма

Главное украшение этой комедии — Джим Керри. Тут он перевоплощается во Флетчера Рида — блестящего адвоката и неисправимого лжеца. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».

«Не горюй!»



Кадр из фильма

Советское кино у Новиковой тоже котируется. Например, в списке ее любимых — комедия Георгия Данелии «Не горюй!». О чем кино? После окончания Петербургского университета, полный надежд и грандиозных планов, возвращается в родной городок молодой врач Бенжамен Глонти. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку.