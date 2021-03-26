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В Гродно против художника возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

26.03.2021 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно в отношении художника Алеся Пушкина и руководителя частного культурного центра Павла Можейко возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.




"Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения "Центр городской жизни" П.Можейко и художника А.Пушкина, а также иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч.3 ст.130 УК", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генеральной прокуратуры в пятницу.

В сообщении сказано, пишет interfax.by, что 19 марта на выставке картин, организованной Можейко и Пушкиным, демонстрировался выполненный художником потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. "Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге", - заявили в Генпрокуратуре.
 
По ее данным, на выставке Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в отношении художника Алеся Пушкина и руководителя частного культурного центра Павла Можейко возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.
 
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