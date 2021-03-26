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В Гродно против художника возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма
Источник материала: Партизан
В Гродно в отношении художника Алеся Пушкина и руководителя частного культурного центра Павла Можейко возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.
"Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения "Центр городской жизни" П.Можейко и художника А.Пушкина, а также иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч.3 ст.130 УК", - говорится в сообщении в телеграм-канале Генеральной прокуратуры в пятницу.
В сообщении сказано,
По ее данным, на выставке Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния.
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В Гродно в отношении художника Алеся Пушкина и руководителя частного культурного центра Павла Можейко возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.
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