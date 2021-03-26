Минская ГАИ лишила прав водителей, которые 25 марта «необоснованно» подавали звуковые сигналы

Источник материала: Салiдарнасць

Плюс штрафует до 10 базовых.

Как сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, лишили права управления транспортными средствами.

По информации ГАИ, в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение начаты административные процессы с целью привлечения к административной ответственности.

Столичная госавтоинспекция напомнила, что согласно обновленному КоАП водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения.