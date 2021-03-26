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Минская ГАИ лишила прав водителей, которые 25 марта «необоснованно» подавали звуковые сигналы
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Плюс штрафует до 10 базовых.
Как
По информации ГАИ, в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение начаты административные процессы с целью привлечения к административной ответственности.
Столичная госавтоинспекция напомнила, что согласно обновленному КоАП водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
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Плюс штрафует до 10 базовых.
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