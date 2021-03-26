ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оказывается, на месте «Москвы» хотели построить небоскреб: Что будет с кинотеатром

26.03.2021 20:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей в программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала, что все-таки будет с кинотеатром «Москва».




The Village Беларусь рассказывал: в ноябре 2019–го один из знаковых памятников советского модернизма — кинотеатр «Москва» — решили глобально реконструировать — увеличить количество залов и полностью изменить внешний вид, поскольку после обследования выяснилось, что здание стало небезопасным. Предлагалось установить опоры под большой зрительный зал, чтобы усилить его конструкцию. В результате у здания появился бы стеклянный фасад, который полностью изменил бы его архитектурный облик. Архитекторы кинотеатра были категорически против такой реконструкции.





Минчане посчитали это уродованием архитектурного облика здания и всего проспекта Победителей и отправили петицию в Мингорисполком, в которой просили изменить план реконструкции кинотеатра, сохранив его первоначальный облик, и внести здание в список историко-культурных ценностей. Из Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома пришел ответ, подписанный первым заместителем председателя Еленой Суходоловой:

 По предложению эксплуатирующей организации УП «Киновидеопрокат Мингорисполкома» предусматривается устройство многозального кинотеатра.Членами совета новое образное решение принципиально одобрено. Авторам предложено переработать благоустройство прилегающей к кинотеатру территории. Художественно-монументальное оформление внутреннего пространства кинотеатра, выполненное художниками-монументалистами Г.Х.Ващенко и Н.Г.Ващенко, бережно сохраняется в новом прочтении интерьеров.

В июле 2020-го стало известно, что власти рассматривают вариант сноса легендарного кинотеатра «Москва».

Сейчас же Ольга Верамей рассказала:

 — В ноябре 2019 г. УКС Центрального района представлял на рассмотрение нашему комитету предварительное проектное решение по реконструкции кинотеатра. По итогам рассмотрения, в том числе на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе, образное решение было принципиально одобрено. Но в то время не был определен источник финансирования для этого объекта, и работы по проектированию приостановили.

Далее рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. По этой концепции предполагались снос существующего здания и возведение высотного объекта, в составе которого был бы многозальный кинотеатр, гостиница, рекреационно-развлекательный комплекс с бассейном и спа-зоной, рестораном, подземным паркингом. Однако в ходе обсуждения было решено исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.

 — Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования.

Объект ждет реконструкция с капитальным ремонтом, но вот ни сроки, ни другие подробности пока не известны.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей в программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ лишает водителей права управления за необоснованную подачу звукового сигнала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by