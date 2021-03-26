Оказывается, на месте «Москвы» хотели построить небоскреб: Что будет с кинотеатром













рассказывал : в ноябре 2019–го один из знаковых памятников советского модернизма — кинотеатр «Москва» — решили глобально реконструировать — увеличить количество залов и полностью изменить внешний вид, поскольку после обследования выяснилось, что здание стало небезопасным. Предлагалось установить опоры под большой зрительный зал, чтобы усилить его конструкцию. В результате у здания появился бы стеклянный фасад, который полностью изменил бы его архитектурный облик. Архитекторы кинотеатра были категорически против такой реконструкции. The Village Беларусь: в ноябре 2019–го один из знаковых памятников советского модернизма — кинотеатр «Москва» — решили глобально реконструировать — увеличить количество залов и полностью изменить внешний вид, поскольку после обследования выяснилось, что здание стало небезопасным. Предлагалось установить опоры под большой зрительный зал, чтобы усилить его конструкцию. В результате у здания появился бы стеклянный фасад, который полностью изменил бы его архитектурный облик. Архитекторы кинотеатра были категорически против такой реконструкции.





















Минчане посчитали это уродованием архитектурного облика здания и всего проспекта Победителей и отправили петицию в Мингорисполком, в которой просили изменить план реконструкции кинотеатра, сохранив его первоначальный облик, и внести здание в список историко-культурных ценностей. Из Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома пришел ответ, подписанный первым заместителем председателя Еленой Суходоловой:





По предложению эксплуатирующей организации УП «Киновидеопрокат Мингорисполкома» предусматривается устройство многозального кинотеатра.Членами совета новое образное решение принципиально одобрено. Авторам предложено переработать благоустройство прилегающей к кинотеатру территории. Художественно-монументальное оформление внутреннего пространства кинотеатра, выполненное художниками-монументалистами Г.Х.Ващенко и Н.Г.Ващенко, бережно сохраняется в новом прочтении интерьеров.





В июле 2020-го стало известно, что власти рассматривают вариант сноса легендарного кинотеатра «Москва».





Сейчас же Ольга Верамей рассказала:





— В ноябре 2019 г. УКС Центрального района представлял на рассмотрение нашему комитету предварительное проектное решение по реконструкции кинотеатра. По итогам рассмотрения, в том числе на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе, образное решение было принципиально одобрено. Но в то время не был определен источник финансирования для этого объекта, и работы по проектированию приостановили.





Далее рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. По этой концепции предполагались снос существующего здания и возведение высотного объекта, в составе которого был бы многозальный кинотеатр, гостиница, рекреационно-развлекательный комплекс с бассейном и спа-зоной, рестораном, подземным паркингом. Однако в ходе обсуждения было решено исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.





— Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования.





Объект ждет реконструкция с капитальным ремонтом, но вот ни сроки, ни другие подробности пока не известны.