ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Минска пытались арестовать российского пропагандиста Предыбайло. Посмотрите, как разворачивались события дальше

26.03.2021 20:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белсат опубликовал видео, на котором в центре Минска задерживают пропагандиста Константина Предыбайло. Однако спустя несколько секунд его отводит в сторону какой-то человек в серой шапке.



Сам Предыбайло не пишет у себя в телеграм-канале про этот момент.

«Не сигналят. Не гуляют. Ничего не происходит», — описывает он ситуацию в Минске.

После неожиданного задержания и еще более неожиданного освобождения Предыбайло уходит от милицейского буса вместе с человеком в серой шапке.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белсат опубликовал видео, на котором в центре Минска задерживают пропагандиста Константина Предыбайло. Однако спустя несколько секунд его отводит в сторону...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог Дмитрий Болкунец стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в Интернете»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by