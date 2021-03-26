В центре Минска пытались арестовать российского пропагандиста Предыбайло. Посмотрите, как разворачивались события дальше









Сам Предыбайло не пишет у себя в телеграм-канале про этот момент.





«Не сигналят. Не гуляют. Ничего не происходит», — описывает он ситуацию в Минске.





После неожиданного задержания и еще более неожиданного освобождения Предыбайло уходит от милицейского буса вместе с человеком в серой шапке.