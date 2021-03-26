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ГАИ лишает водителей права управления за необоснованную подачу звукового сигнала
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сегодня сообщили о том, что Госавтоинспекция лишает права управления транспортными средствами за необоснованную подачу звукового сигнала. Напомним, вчера, по информации МВД, 43 машины были
«Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью (лишение права управления транспортными средствами)», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Там напомнили, что с 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно обновленному КоАП водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
«Одновременно сообщаем, что в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведется административный процесс с целью привлечения последних к административной ответственности, — отметили в ГАИ. — Согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения!»
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В ГАИ Минска сегодня сообщили о том, что Госавтоинспекция лишает права управления транспортными средствами за необоснованную подачу звукового сигнала. Напомним,...
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