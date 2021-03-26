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Лукашенко: Беларусь должна развивать сотрудничество с российскими регионами

26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь должна развивать сотрудничество с российскими регионами. Об этом говорил Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает телеканал «МИР 24».



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Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
 
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