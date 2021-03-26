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Лукашенко уволил начальника УВД Миноблисполкома

26.03.2021 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко со ссылкой на соответствующий указ.

Лукашенко уволил начальника УВД Миноблисполкома
Генерал-майор милиции Александр Ковальчук. Фото slutsk-gorod.by

Ковальчук возглавлял УВД Миноблисполкома с 1 февраля 2018 года. До этого руководил милицией Могилевской области.

29 октября 2020 года были уволены министр внутренних дел Юрий Караев (назначен помощником Лукашенко — инспектором по Гродненской области) и его заместитель — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков (назначен помощником Лукашенко — инспектором по Минску).

5 марта 2021 года освобожден от должности помощник Лукашенко — инспектор по Минской области Игорь Евсеев (до назначения в 2017 году — начальник УВД Миноблисполкома).

 
Теги: Минск
 
 
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Генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома, сообщила пресс-служба Александра...
 
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