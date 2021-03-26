ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тиктокера из Витебска посадили на четыре с половиной года — якобы он разжигал вражду к милиции

26.03.2021 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На четыре с половиной года посадили 24-летнего тиктокера из Витебска за расжигание вражды в отношении сотрудников внутренних органов. Кроме того он должен уплатить штраф более чем на 2000 долларов.



Логотип Tiktok на телефоне. Фото pixabay.com

Молодому витеблянину инкриминировали то, что с 16по 12 августа он разместил в TikTok три видеоролика, которые якобы формировали негативное отношение к сотрудникам милиции и представителям командного состава армии, а также побуждали к насильственно-агрессивным действиям, пишет ННВ. По уверениям прокуратуры к своим 24 годам парень уже был судим более 10 раз.

На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Не смотря на это на основании части 1 статьи 130 УК суд приговорил его к лишению свободы на четыре с половиной года в колонии строгого режима.

Кроме того молодой человек оштрафован на 5400 рублей с лишением права управлять автомобилем на 5 лет (ранее в декабре прошлого года он был осужден за другое преступление).

Этот приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На четыре с половиной года посадили 24-летнего тиктокера из Витебска за расжигание вражды в отношении сотрудников внутренних органов. Кроме того он должен уплатить...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ: водителей, сигналивших в День Воли, лишают прав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by