Белорусы выдали сумасшедший сезон на Кубке мира. Коротко о главных достижениях наших биатлонистов

материале журналиста TUT.BY Виктории Ковальчук. Об этих и не только прорывах белорусской команды — вжурналиста TUT.BY Виктории Ковальчук.





Взлет Алимбековой, медали Кубка мира и приличный заработок

В уходящем сезоне Динара Алимбекова стала главной представительницей Беларуси на международной арене. На счету биатлонистки, которой в январе исполнилось 25 лет, уже был крупный командный успех — эстафетное золото на Олимпиаде в Пхенчхане.





А вот в личных стартах Алимбекова начала блистать только в сезоне-2020/2021. До этого показывать высокие результаты Динаре мешали постоянные проблемы со здоровьем: боли в плече сменялись бедами с надкостницами, на которые чемпионка Олимпиады жаловалась весь сезон-2019/2020.





Как итог в прошлом году Алимбекова завершила соревновательный год досрочно — только на 76-й позиции тотала.





Как же ситуация смогла перевернуться с ног на голову?





— Я поменяла всё, кроме имени и фамилии, — комментировала свою предсезонку Динара.





Она похудела на 5 килограммов, а новый тренерский штаб во главе с австрийским специалистом Райнхардом Гесвайнером предложил женской команде новую методику, которая отлично подошла Алимбековой.









Фото: Белорусская федерация биатлона





— Летом я занималась подвижностью своих суставов на специальном тренажере, появившемся у нас в Раубичах, закачивала голени и сделала хорошие стельки, — рассказывала белоруска.





Она внесла некоторые коррективы и в технику лыжного хода.





— Добавила силу отталкиваний руками и начала больше работать именно локтями. Раньше мне говорили, что так делать нельзя, но я же смотрю на других биатлонистов. Даже топовые спортсмены отталкиваются именно так, и я подумала: «Блин, а почему мне так не попробовать?»





Алимбекова также изменила изготовку на стрельбе стоя и лежа.





— В какой-то момент я подумала, мол, ого, он [Гесвайнер] вот только пришел, а сколько изменений сразу привнес буквально за одну тренировку. Поначалу было неудобно, я привыкала больше месяца. Были на тренировках срывы, когда допускала по 3−4 промаха, но он успокаивал и говорил, что причина просто в новой и непривычной для меня технике.





Как показало время, нововведения австрийца действительно оказались эффективными. Уже в декабре 2020-го Алимбекова оформила первую победу на Кубке мира.









Фото: Белорусская федерация биатлона





Дальше случились еще три личных подиума по ходу сезона. Динара стабильно заезжала в топ-10 и на протяжении всего биатлонного года держалась в лидерах молодежного зачета, который в итоге и выиграла.





Помимо международного престижа, сезон-2020/2021 стал для белоруски очень урожайным и в плане заработка.





— Я за любой этап сейчас зарабатываю больше, чем за весь прошлый сезон, — откровенничала в интервью Динара.





На вопрос журналиста, сколько на февраль 2021-го составил ее заработок за вычетом налогов, Алимбекова ответила:





— Хм, ну где-то около 60 тысяч.





Медаль ЧМ и виртуозная скорость Солы









Фото из инстаграма Анны Солы





Еще одна белоруска Анна Сола выдала потрясающий сезон в плане личных результатов. Хоть Аня не была так стабильна, как Алимбекова, и чередовала 66-е место с 47-м и третьим, это не помешало ей зафиксировать несколько впечатляющих результатов.





Во-первых, в спринте на чемпионате мира в Поклюке Сола выиграла бронзовую медаль. Эта награда стала первой личной для Беларуси за 15 лет (!), завоеванной кем-то, кроме Дарьи Домрачевой.





Во-вторых, по ходу сезона Сола регулярно мелькала в числе лучших по скорости на дистанции. Например, на заключительном этапе в Эстерсунде она стала быстрейшей в спринте, третьей по скоростному показателю в преследовании и четвертой — в масс-старте. В том числе благодаря отличному ходу Анна выиграла бронзу в последнем пасьюте сезона.









Фото из инстаграма Анны Солы





В-третьих, Сола заняла 23-е итоговое место в общем зачете. Это большой скачок в сравнении с прошлым сезоном: год назад белоруска была там только 59-й.





Подиумы в эстафетах и пятое место в Кубке наций





Женская сборная Беларуси наконец вернулась на пьедестал в эстафетах. После ухода из биатлона Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино нашим девушкам тяжело было тягаться с мировыми лидерами в борьбе за медали в командных гонках.





Но в сезоне-2020/2021 расклад изменился. Набравшая кондиции Алимбекова, быстроногие Сола и Елена Кручинкина в компании со стабильной, пусть и не такой резвой в текущем сезоне Ириной Кривко дважды поднимались на пьедестал в эстафетах.





В первый раз это случилось в Оберхофе, где белоруски стали вторыми. Далее подиум был невероятно близок на чемпионате мира в Поклюке. Но финишер Елена Кручинкина не смогла удержать Беларусь в тройке и проиграла Украине борьбу за бронзу.









Фото из инстаграма Динары Алимбековой





Впрочем, уже в следующей эстафете сезона, на этапе Кубка мира в Нове-Место, белоруски вновь стали вторыми — на одну секунду впереди оказалась только сборная Швеции.





В итоге наши девушки заняли пятое место в Кубке наций. Этот успех позволит белорусской команде заявлять на следующий сезон максимально возможное количество биатлонисток — шесть.





— Мы готовились к этому сезону, у всех в головах был Кубок наций, стояла задача хорошо выступать в эстафетах, — отмечала Динара Алимбекова.





При этом тренерам сборной придется хорошо поработать, чтобы подготовить к следующему сезону шесть конкурентоспособных биатлонисток. В текущем пятый номер команды Ирина Кручинкина лишь трижды выступала на Кубке мира, и лучшее ее место — 56-е. Аделина Сабитова и вовсе ни разу не вызывалась на Кубок мира.





Смольский и возвращение наших мужчин в топ-30









Фото: «Биатлон Онлайн»





Антон Смольский стал первым белорусом за 10 лет, который вернулся в топ-30 общего зачета Кубка мира по итогам сезона. В последний раз это удавалось олимпийскому призеру Сергею Новикову в 2010 году.





Смольский отметился на 26-м месте в генеральной классификации. Лучшим местом Антона в сезоне стало 17-е в спринте Эстерсунда.



