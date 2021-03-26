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Египет купил партию специализированных МАЗов

26.03.2021 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Египет не та страна, которая ассоциируется с обильными дождями и наводнениями. Но иногда большие ливни здесь все-таки случаются. Да такие, что воду приходится откачивать с помощью специального оборудования. Несколько новых спецгрузовиков именно такого назначения появились в Египте, и смонтированы они на шасси МАЗ.

Шасси изготовлены на египетском сборочном предприятии МАЗа. На двухосные грузовики установлены специальные надстройки с илососным оборудованием, вероятно, местного египетского производства.

Египет купил партию специализированных МАЗов

Партия из 13 единиц будет поставлена для нужд филиала холдинговой компании по воде и сточным водам в городе Исмаилия.

 
 
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Египет не та страна, которая ассоциируется с обильными дождями и наводнениями. Но иногда большие ливни здесь все-таки случаются. Да такие, что воду приходится...
 
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