Египет купил партию специализированных МАЗов

Источник материала: Onliner

Египет не та страна, которая ассоциируется с обильными дождями и наводнениями. Но иногда большие ливни здесь все-таки случаются. Да такие, что воду приходится откачивать с помощью специального оборудования. Несколько новых спецгрузовиков именно такого назначения появились в Египте, и смонтированы они на шасси МАЗ.

Шасси изготовлены на египетском сборочном предприятии МАЗа. На двухосные грузовики установлены специальные надстройки с илососным оборудованием, вероятно, местного египетского производства.





Партия из 13 единиц будет поставлена для нужд филиала холдинговой компании по воде и сточным водам в городе Исмаилия.