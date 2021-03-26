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Должник по алиментам предоставил судебному исполнителю сведения от имени Гарри Поттера

26.03.2021 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гомельчанин от имени Гарри Поттера предоставил сведения в госорган и получил пять суток ареста, сообщила БЕЛТА специалист главного управления юстиции Гомельского облисполкома Кристина Обухова.

В одном из отделов принудительного исполнения должник по алиментам, предоставляя судебному исполнителю сведения об имеющемся у него имуществе, источниках доходов, назвался Гарри Поттером, а вместо подписи поставил крестик. В качестве места жительства указал «Азкобан, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии», а также отметил, что является «узником Азкобана» по исполнительному производству.

В пункте, касающемся имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание, указал волшебный жезл, мантию-невидимку, воскрешающий камень, которые находятся в «Министерстве Магии». В качестве иного имущества, не указанного в предыдущих пунктах, написал «шапка-невидимка, сапоги-скороходы», а в качестве имущества, находящегося у третьих лиц, — «деньги магов». При этом мужчина отметил, что это судебный исполнитель должен ему деньги.

В отношении должника был составлен административный протокол за уклонение от выплаты подлежащих взысканию с него денежных средств. С протоколом мужчина не согласился, а в пояснениях указал, что форму не заполнял, а предоставил пустую, добавив, что судебный исполнитель либо его коллеги по кабинету сами ее заполнили.

Изучив все материалы дела, суд привлек должника к административной ответственности в виде административного ареста на пять суток.

Кристина Обухова обратила внимание: предоставление сведений в государственный орган — дело серьезное, шутки в данном случае могут привести к нешуточной ответственности.

Отбыв назначенное наказание, мужчина, к слову, трудоустроился и все же предоставил необходимую информацию о месте работы в отдел принудительного исполнения.

В соответствии с инструкцией по исполнительному производству, утвержденной постановлением Минюста от 7 апреля 2017 года №67, судебный исполнитель имеет право истребовать у должника сведения об имеющемся у него имуществе, источниках получения доходов. Информация заносится в специальную форму, установленную постановлением Совмина от 16 сентября 2014 года №892.

Законодательством (ст. 25.9 КоАП) предусмотрена ответственность за непредставление должником информации или представление заведомо недостоверной информации об имуществе, месте его нахождения, изменении места работы или места жительства (места пребывания), дополнительных доходах.

 
 
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Гомельчанин от имени Гарри Поттера предоставил сведения в госорган и получил пять суток ареста, сообщила БЕЛТА специалист главного управления юстиции...
 
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