ГАИ: водителей, сигналивших в День Воли, лишают прав

Источник материала: Tut.by

В отношении водителей, которые 25 марта, в День Воли, «необоснованно подавали звуковые сигналы», началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью (лишение права управления транспортными средствами), — говорится в сообщении.

По информации ГАИ, «в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведется административный процесс с целью привлечения последних к административной ответственности».

В ГАИ напомнили, что, согласно ПДД, звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Согласно новой редакции КоАП, вступившей в силу с 1 марта 2021 года, водители, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, могут получить штраф до 10 базовых величин (290 рублей) с лишением прав сроком до одного года или без лишения.

Количество водителей, которые лишились прав, не сообщается.

Накануне в МВД сообщили , что ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .