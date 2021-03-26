ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ: водителей, сигналивших в День Воли, лишают прав

26.03.2021 21:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В отношении водителей, которые 25 марта, в День Воли, «необоснованно подавали звуковые сигналы», началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью (лишение права управления транспортными средствами), — говорится в сообщении.

По информации ГАИ, «в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведется административный процесс с целью привлечения последних к административной ответственности».

В ГАИ напомнили, что, согласно ПДД, звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Согласно новой редакции КоАП, вступившей в силу с 1 марта 2021 года, водители, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, могут получить штраф до 10 базовых величин (290 рублей) с лишением прав сроком до одного года или без лишения.

Количество водителей, которые лишились прав, не сообщается.

Накануне в МВД сообщили, что ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении водителей, которые 25 марта, в День Воли, «необоснованно подавали звуковые сигналы», началось рассмотрение дел об административных правонарушениях.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Улада не адчувае, што цалкам задавіла пратэст». Шрайбман пра дылему Лукашэнкі, «Голас» і новую ідэю Латушкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by