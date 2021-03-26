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ГАИ: водителей, сигналивших в День Воли, лишают прав
Источник материала: Tut.by
В отношении водителей, которые 25 марта, в День Воли, «необоснованно подавали звуковые сигналы», началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. Об этом
— Сегодня в отношении водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях. В отношении данных участников дорожного движения в настоящее время вынесены решения, связанные с лишением права заниматься определенной деятельностью (лишение права управления транспортными средствами), — говорится в сообщении.
По информации ГАИ, «в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение также начат и ведется административный процесс с целью привлечения последних к административной ответственности».
В ГАИ напомнили, что, согласно ПДД, звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Согласно новой редакции КоАП, вступившей в силу с 1 марта 2021 года, водители, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, могут получить штраф до 10 базовых величин (290 рублей) с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
Количество водителей, которые лишились прав, не сообщается.
Накануне в МВД
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В отношении водителей, которые 25 марта, в День Воли, «необоснованно подавали звуковые сигналы», началось рассмотрение дел об административных правонарушениях.
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