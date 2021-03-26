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«Честные люди»: более 1,1 тысячи студентов и преподавателей вузов пострадали за гражданскую позицию

26.03.2021 21:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С сентября минувшего года более 1100 студентов и преподавателей белорусских вузов пострадали за свою гражданскую позицию, сообщает в отчете гражданская инициатива «Честные люди».

По ее данным, с начала текущего учебного года разного рода давлению подверглись как минимум 1050 студентов и 78 преподавателей высших учебных заведений страны.

«Честные люди»: более 1,1 тысячи студентов и преподавателей вузов пострадали за гражданскую позицию

«Представителям академического сообщества угрожают, лишают стипендии и места в общежитии, увольняют и отчисляют», — говорится в сообщении.

Так, по сведениям инициативы, были отчислены 243 студента (из них 19 восстановлены), выговоры или замечания получили 274 человека. Зафиксировано 723 случая профилактических бесед или угроз, 105 случаев лишения стипендии или места в общежитии.

За неполные семь месяцев в вузах не продлили контракты или уволили 31 преподавателя, выговоры и замечания получили 10 представителей академического сообщества, через угрозы или профилактические беседы прошел 51 преподаватель.

 

 

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С сентября минувшего года более 1100 студентов и преподавателей белорусских вузов пострадали за свою гражданскую позицию, сообщает в отчете гражданская инициатива...
 
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