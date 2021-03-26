Киев: агрессивная внешняя политика России может спровоцировать вооруженный конфликт в Европе

Действия России в отношении Беларуси являются фактором угрозы национальной безопасности Украины. Это следует из стратегии военной безопасности Украины, которую 25 марта утвердил президент Владимир Зеленский.





В документе, текст которого опубликован на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, перечислены факторы, повышающие вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе.

Одним из факторов названо «стремление Российской Федерации сохранить в сфере своего политического влияния Республику Беларусь, использование в собственных интересах конфликта в Приднестровье и других замороженных конфликтов на постсоветском пространстве».

Другими факторами, несущими угрозу региональной безопасности, в стратегии названы «временная оккупация РФ части территории Грузии и Украины; милитаризация РФ временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя; препятствование РФ свободному судоходству в Черном и Азовском морях; наращивание РФ наступательных группировок войск, развертывание нового ракетного оружия и проведение масштабных военных учений на своих западных границах и на временно оккупированных территориях Украины».

«Такая агрессивная внешняя и военная политика Российской Федерации угрожает национальной безопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов и может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе», — говорится в документе, сообщает БелаПАН .