Лукашенко подарили на День Воли очередной пакет санкций

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Литва, Латвия и Эстония приурочили к празднованию Дня Воли введение нового пакета визовых санкций в отношении лиц, причастных к репрессиям в Белоруссии. Польша предложила начать блокировку белорусских товарных потоков. Предложение Варшавы стало реакцией на обвинение белорусских поляков в разжигании национальной розни.





В четверг в Беларуссии отмечался День Воли – 103-я годовщина создания Белорусской народной республики. Это неофициальный праздник, в прежние годы его праздновала местная оппозиция, однако в этом году он стал праздником всей протестующей общественности. Уже вечером 24 марта в Минске, в разных районах города, гремели салюты, во многих домах появилась бело-красно-белая подсветка, а утром на домах, деревьях были видны национальные флаги в той же цветовой гамме.





Ожидалось, что 25 марта возобновятся акции протеста, и власть, и представители протестующих говорили о возможных провокациях, обвиняя друг друга в их подготовке. На заявку о проведении санкционированного концерта в День Воли власти ответили отказом. Александр Лукашенко предупреждал, что к подавлению «несанкционированных акций» может быть привлечена армия, силовики обещали, что ответят «жестко». В этой ситуации лидеры протестов не рискнули призывать людей массово выходить на улицу. Возглавляемое Павлом Латушко Национальное антикризисное управление (НАУ) с утра призвало выходить на улицы только «в безопасном формате» – «гулять по центральным улицам городов». Без колонн, без выхода на проезжую часть. «Наша задача – быть на всех центральных и прилегающих к центру улицах сразу. Обходить кордоны, выстраивать безопасные маршруты и быть в движении. Показать, что город наш, несмотря на все усилия оккупантов помешать нам встретить наш праздник – День нашей Воли», – говорилось в сообщении НАУ.





Инициатива ByPol, объединяющая бывших силовиков, и вовсе призвала белорусов выходить на улицы не 25-го, в рабочий день, а дождаться выходного и выйти в субботу, 27 марта. Мотивируя это тем, что в рабочий день соберется мало народу, тогда как «численность является единственным залогом безопасности протеста». В День Воли предлагалось ограничиться дворовой активностью и пешей прогулкой с работы.





Власти в своей подготовке были более последовательны. По данным правозащитников, накануне в превентивных целях было задержано порядка 40 человек в разных городах Белоруссии. Задержания и обыски продолжились и 25 марта. К середине дня четверга было известно о примерно 20 задержанных активистах. Ближе к вечеру улицы белорусской столицы, как когда-то осенью, снова были заполнены военной техникой (БТРы, заградительные комплексы «Рубеж»), водометами, автозаками и автобусами с силовиками. Они расположились в тех местах, где осенью собирались протестующие. Максимальная их концентрация наблюдалась у резиденции Лукашенко. К вечеру начали перекрывать входы в метро, по спальным районам начали двигаться небольшие колонны людей.





Продолжились репрессии в отношении белорусских поляков. Как писала «НГ» (номер от 25.03.21), в среду, 24 марта, была задержана лидер непризнанного властями Союза поляков Анжелика Борис. Тогда же сообщалось, что ее обвинили в проведении несанкционированного массового мероприятия (ярмарка ремесленников) и присудили 15 суток административного ареста. Однако утром стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила в отношении Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по части 3 ст. 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).





Как указывается в сообщении Генеральной прокуратуры, «указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза (Союза поляков. – «НГ»), с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», – отмечено в сообщении. Следует полагать, что «иные лица» – это журналист и активист Союза поляков Андрей Пачобут, руководитель Лидского отделения (Гродненская область) Союза поляков Ирена Бернацкая, директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске (Гродненская область) Мария Тишковская. Во всяком случае, у них в четверг прошли обыски, а их самих увезли в Минск.





На репрессии в отношении польского нацменьшинства тут же прореагировали в Варшаве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что де-факто режим Лукашенко берет поляков в заложники. «Сейчас мы принимаем меры», – предупредил он. Матеуш Моравецкий предложил Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции против властей Белоруссии и блокировать товарные потоки. Утром четверга стало известно, что страны Балтии уже подготовили очередной список причастных к насилию и беззаконию в Белоруссии, которым будет запрещен въезд на территорию этих стран. В них сотрудники пресс-служб (пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова), руководители среднего звена силовых ведомств (в частности, отличавшегося особой жестокостью Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), судьи, выносившие политически мотивированные приговоры и даже дети руководителей силовых ведомств, например, сын начальника минского ОМОНа Артем Балаба.





В Брюсселе также прореагировали на происходящее в Беларуси. С заявлением по этому поводу выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он констатировал «дальнейшую эскалацию репрессий против белорусского народа вообще и Союза поляков в частности. «Европейский союз ожидает, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод», – заявил Боррель. Он призвал «немедленно» освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных и призвал власти к переговорам при международном посредничестве.