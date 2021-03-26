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В Петербурге объявил голодовку белорус, которого арестовали на девять суток

26.03.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток активиста местного белорусского землячества Владимира Драгуна. Приговор был вынесен за акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, хотя Драгун в ней не участвовал.




Владимир Драгун / t.me/spb_belarus


В знак протеста белорусский активист объявил голодовку, ишет телеграм-канал "Белорусы Санкт-Петербурга".
 
 
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Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток активиста местного белорусского землячества Владимира Драгуна. Приговор был вынесен за акцию в поддержку...
 
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