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В Петербурге объявил голодовку белорус, которого арестовали на девять суток
Источник материала: Партизан
Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток активиста местного белорусского землячества Владимира Драгуна. Приговор был вынесен за акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, хотя Драгун в ней не участвовал.
Владимир Драгун / t.me/spb_belarus
В знак протеста белорусский активист объявил голодовку,
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Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток активиста местного белорусского землячества Владимира Драгуна. Приговор был вынесен за акцию в поддержку...
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