Александр Федута: «Крот» на придворцовом участке

пишет Белсат. Тот объявил голодовку. В результате его попытались накормить силой щами и кашей, отчего Клеточников и скончался. История о высокопоставленном сотруднике полиции, работающем с революционерами, имеет свои прецеденты. Был, например, в девятнадцатом веке такой чиновник – Николай Васильевич Клеточников. Служил он в пресловутом III Отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии, потом и вовсе – непосредственно в департаменте полиции. Через него шли все секретные дела по политическому сыску в России. Судили его, приговорили к каторге,Белсат. Тот объявил голодовку. В результате его попытались накормить силой щами и кашей, отчего Клеточников и скончался.





Станиславу Александровичу Лупоносову, старшему уполномоченному ГУБОПиК, удалось избежать и ареста, и голодовки, и убийственно насильственного кормления. Он успел выехать из Беларуси, сохранив при этом свою репутацию в глазах тех, кого принято называть «прогрессивно настроенной частью общества». Бывшие же сотоварищи считают его «кротом», который разрыл делянку и нырнул в нору.





«Крот», гласит Википедия, – «агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположенных сил, как правило, поставляющий особо важную, засекреченную информацию». Вот, «крот» Станислав Лупоносов поставлял группе «ByPol» информацию о сотрудниках МВД, принимавших непосредственное участие в репрессиях против собственного народа.





Кто-то считает это неправильным. Но тогда ответьте на вопрос: а все те записи, которые озвучил подполковник Лупоносов, где люди с голосами, похожими на голоса генерала Караева и тогда еще полковника Карпенкова, фактически призывают к гражданской войне – к стрельбе табельным и прочим оружием по безоружным согражданам, – вы как к ним относитесь?









Николай Карпенков во время разгона мирной акции протеста 23 сентября 2020 года. Фото: Алиса Гончар / belsat.eu





Вы считаете, что не нужно было нам знать о том, что для нас собираются разбивать концентрационные лагеря? Вы считаете, что фактический призыв убивать (или все-таки «убирать»? – не слишком четко слышно) должен оставаться в тайне от общества? Просто вот ответьте сами себе на эти вопросы – и вопрос о том, нравственный поступок совершил Станислав Александрович или же не слишком нравственный, отпадет сам собой.





У меня, например, отпал. И я искренне благодарен подполковнику Лупоносову. Хотя бы потому, что в отношении двух человек, ставших опорой репрессивного режима, я уже никогда не буду питать иллюзий.





Эмиграция Лупоносова ничего в общем контексте не меняет. Сегодня «кротом» был объявлен Лупоносов. Завтра – еще кто-нибудь. Вспомним: ходили слухи, что в аппарате МВД сотни человек подписывались за альтернативных кандидатов. Причем это ж не те люди, которым дай дубинку в руки – и пошли они молотить налево и направо той дубинкой. Это офицеры, люди с реальным высшим образованием, очень хорошо знающие, что происходит в стране. И если Николай Клеточников в девятнадцатом веке работал на террористов, то Станислав Лупоносов работал как раз против террора – против строительства террористического государства.





И в том, что у подполковника явно найдутся последователи, у меня сомнений нет. Они хорошо понимают: противостояние государственному террору сегодня напрямую открывает дорогу к социальному лифту. Нужно лишь немного подождать. Режим все равно рано или поздно падет, и ты станешь национальным героем. В конце концов, информацию ты поставляешь не чужому государству, а народу Беларуси, который, согласно Конституции (большей частью бездействующей, но никем так и не отмененной) является единственным источником власти в стране и истинным ее сувереном.









Зачистка Немиги. Минск, Беларусь. 10 августа 2020 г. Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu





Уже очевидно: такие «кроты» есть во всех силовых ведомствах. Люди думают о будущем – и страны, и собственном – в этой же, нашей стране, в Республике Беларусь. Дай Бог, чтобы норы у них были поглубже, чтобы их было невозможно оттуда ни выкурить, не «вылить» водой. В конце концов, появление в интернет-эфире диалогов от любительницы массандровских вин свидетельствует: такие «кроты» есть даже в святая святых режима – в тех спецслужбах, которые контролируются лично Александром Лукашенко. «Кроты» окружают его дворцы, его резиденции. Они «сливают» оппонентам фотографии, видео- и аудиозаписи. Они всюду.





В конце концов, похоже, эта власть провалится в «кротовью нору», вырытую у нее под самым носом, на приусадебном участке, где обычно девицы-красавицы косят арбузы или кормят морковкой заезжих знаменитостей.





Провалится. И все вздохнут с нескрываемым облегчением.





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