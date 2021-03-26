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Освобожден от должности начальник милиции Минской области

26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О причинах увольнения Александра Ковальчука не сообщается.

Освобожден от должности начальник милиции Минской области

Фото uvd.mogilev.by

26 марта генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Подробностей о причинах отставки пока нет.  

Александр Ковальчук родился в 1972 году, уроженец Слуцкого района.

Окончил Минское высшее военное командное училище в 1993-м, в том же году начал службу в милиции оперуполномоченным отделения угрозыска криминальной милиции ОВД Слуцкого горрайисполкома в 1993 году. Окончил Академию МВД (2002).

На должности начальника УВД Минского облисполкома находидся с 2018-го.

 
 
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О причинах увольнения Александра Ковальчука не сообщается.
 
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