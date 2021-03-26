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Освобожден от должности начальник милиции Минской области
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О причинах увольнения Александра Ковальчука не сообщается.
Фото uvd.mogilev.by
26 марта генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома,
Подробностей о причинах отставки пока нет.
Александр Ковальчук родился в 1972 году, уроженец Слуцкого района.
Окончил Минское высшее военное командное училище в 1993-м, в том же году начал службу в милиции оперуполномоченным отделения угрозыска криминальной милиции ОВД Слуцкого горрайисполкома в 1993 году. Окончил Академию МВД (2002).
На должности начальника УВД Минского облисполкома находидся с 2018-го.
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О причинах увольнения Александра Ковальчука не сообщается.
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