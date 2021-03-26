Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси предотвратили два теракта. Милиция обезвредила самодельные взрывные устройства, подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый гражданин Беларуси, связанный с оппозиционными структурами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Одно взрывное устройство обнаружили в мусорном баке между жилыми домами. Второе злоумышленник заложить не успел. Но, по информации МВД, планировал привести его в действие в одной из воинских частей Минской области.

Задержанный признался, что взрывные устройства изготовил по инструкции, размещенной в одном из телеграм-каналов, и что связан с оппозиционной инициативой BYPOL, созданной бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

«Именно эта инициатива, тесно связанная с координационным советом Тихановской, активно призывало граждан к акциям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях со стороны властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL», – отметил заместитель Министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, хочет что-то взорвать. Меня это насторожило. У нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете, молодцы милиционеры. Обнаружили мерзавца. Заранее вели. Заложил взрывчатку. Следом пришли саперы – обезвредили. Ну представьте, шли бы люди. Сколько было бы жертв. Заявляет, что хотел силовиков напугать. Я говорил, качать нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем направления, где они переходят красную линию», – отметил Лукашенко.

По данному факту ведется расследование, возбуждено уголовное дело.