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Беларусь отстранили от «Евровидения»
Источник материала: Навiны
Беларусь не будет представлена на международном конкурсе песни «Евровидение-2021», который пройдет в мае в Роттердаме.
Такое решение 26 мая принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
В специальном
Коллектив из Барановичей «Галасы ЗМеста» долдны была представлять Беларусь на «Евровидении-2021» по решению Белтелерадикомпании, которая как член ЕВС занимается национальным отбором на конкурс.
Однако в композиции
Однако, как видим, новый вариант оказался ничуть не лучше первого.
Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года. В этом году страна впервые не будет представлена на этом конкурсе.
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