Беларусь отстранили от «Евровидения»

Беларусь не будет представлена на международном конкурсе песни «Евровидение-2021», который пройдет в мае в Роттердаме.

Такое решение 26 мая принял Европейский вещательный союз (ЕВС).



Группа "Галасы ЗМеста". Фото galasyzmesta.by

В специальном сообщении ЕВС говорится, что новая композиция группы «Галасы ЗМеста», представленная Белтелерадиокомпанией вместо первоначального варианта, также не соответствует правилам конкурса и поэтому была отклонена.

Коллектив из Барановичей «Галасы ЗМеста» долдны была представлять Беларусь на «Евровидении-2021» по решению Белтелерадикомпании, которая как член ЕВС занимается национальным отбором на конкурс.

Однако в композиции «Я научу тебя» организаторы конкурса увидели политический подтекст. Композиция была отклонена, а Белтелерадиокомпании было предложено заменить композицию .

Однако, как видим, новый вариант оказался ничуть не лучше первого.

Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года. В этом году страна впервые не будет представлена на этом конкурсе.