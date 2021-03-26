ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в матче хоккейного Кубка Президента

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в матче хоккейного Кубка Президента

Хоккеисты «Юности» не смогли досрочно выйти в финал хоккейного Кубка Президента. 

Сегодня в пятом матче серии минчане проиграли жлобинскому «Металлургу». Гости настроились очень серьёзно на эту встречу и после двух периодов счёт был равным — 2:2. Но в третьем периоде «волки» смогли дожать соперника. Победную шайбу забросил Виталий Пинчук. Общий счёт после 5-ти матчей: 3:2 в пользу «Юности». 

Серия переезжает в Жлобин, где игра пройдет в воскресенье. Ранее право играть в финале впервые за 12 лет себе обеспечил «Гомель». Первый матч решающей серии сезона запланирован на 2 апреля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты «Юности» не смогли досрочно выйти в финал хоккейного Кубка Президента.  Сегодня в пятом матче серии минчане проиграли жлобинскому «Металлургу». Гости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь отстранили от «Евровидения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by