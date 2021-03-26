«Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в матче хоккейного Кубка Президента

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Юности» не смогли досрочно выйти в финал хоккейного Кубка Президента.

Сегодня в пятом матче серии минчане проиграли жлобинскому «Металлургу». Гости настроились очень серьёзно на эту встречу и после двух периодов счёт был равным — 2:2. Но в третьем периоде «волки» смогли дожать соперника. Победную шайбу забросил Виталий Пинчук. Общий счёт после 5-ти матчей: 3:2 в пользу «Юности».

Серия переезжает в Жлобин, где игра пройдет в воскресенье. Ранее право играть в финале впервые за 12 лет себе обеспечил «Гомель». Первый матч решающей серии сезона запланирован на 2 апреля.

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