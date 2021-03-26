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Беларусь не примет участие в «Евровидении-2021»

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь не примет участие в «Евровидении-2021»

Беларусь не будет принимать участие в «Евровидении-2021». Об этом сообщает Telegram-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Европейский вещательный союз не одобрил измененную песню представителей страны «Галасы ЗМеста».

Сам песенный конкурс состоится в Роттердаме в мае.

(ДОПОЛНЯЕТСЯ) 

Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

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Теги: Новости
 
 
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Беларусь не будет принимать участие в «Евровидении-2021». Об этом сообщает Telegram-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Европейский вещательный союз...
 
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