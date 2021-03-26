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Ученики столичной СШ №66 провели благотворительный концерт в помощь белорусским врачам

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученики столичной СШ №66 провели благотворительный концерт в помощь белорусским врачам

Со всей душой к людям в белых халатах. Сегодня в «Верхнем городе» прошёл благотворительный концерт. Талантливые дети посвятили его врачам. Больше года они помогают бороться с COVID и продолжают это делать каждую минуту. Слов поддержки, как известно, много не бывает. 

Самым младшим артистам семь лет, но каждый уже понимает, насколько важна работа врачей. Все участники концерта – ученики и выпускники минской средней школы №66. Для этой особенной программы они подготовили выступления хора, духового оркестра и пианистов. Искренность и желание помочь, несмотря на юный возраст, в этот вечер прочувствовал каждый.  

В программе – произведения известных белорусских, русских и зарубежных композиторов. Почти два часа музыки от самых искренних детских сердец. И ученики столичной 66-й школы надеются, что идею таких вечеров поддержат и другие.

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Со всей душой к людям в белых халатах. Сегодня в «Верхнем городе» прошёл благотворительный концерт. Талантливые дети посвятили его врачам. Больше года они помогают...
 
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