​Что делать, если у человека рядом с вами случился приступ эпилепсии? Совет врача-анестезиолога

Источник материала: ОНТ

Что делать, если у человека рядом с вами случился приступ эпилепсии? О первых шагах помощи специально для программы «Наше утро» на ОНТ рассказал врач-анестезиолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ Олег Павлова.





По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов людей во всем мире страдают от эпилепсии. И еще это одно из самых распространенных неврологических заболеваний. Приступы эпилепсии поддаются профилактике. 70% тех, в чьих медицинских картах значится такой диагноз, могут жить без приступов. Конечно же, при должном лечении.

Самое главное, по словам специалиста, не дать человеку причинить себе вторичные травмы. Нужно мягко держать его голову, его руки и ноги.

Во время приступа человек синеет, у него происходит остановка дыхания, которая происходит до двух-трех минут. Если приступ не прекращается, через 3-5 минут у человека развивается состояние клинической смерти. Затем полностью происходит расслабление мышц, и мы можем приступать к искусственной вентиляции легких. Нужно вызывать скорую помощь и передавать с рук на руки, рассказав, что и в какое время произошло и какие были ваши действия.

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