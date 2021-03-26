Экскурсию по Дворцу Независимости провели для участников Белорусского молодежного парламентского форума

Источник материала: ОНТ

Участники первого Белорусского молодежного парламентского форума сегодня посетили Дворец Независимости.

Многие здесь оказались впервые. И для них это возможность прикоснуться к большой политике: побывать там, где проходят важные совещания, принимают зарубежных гостей и проводят международные саммиты. Каждый зал – для особых встреч и церемоний. Всё, что есть во дворце – дело рук белорусских архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов.

И куда же без памятного фото? Об уникальности Дворца Независимости молодые люди теперь не только расскажут, но и покажут снимки своим родственникам и друзьям.

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