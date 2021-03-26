|
Экскурсию по Дворцу Независимости провели для участников Белорусского молодежного парламентского форума
Источник материала: ОНТ
Участники первого Белорусского молодежного парламентского форума сегодня посетили Дворец Независимости.
Многие здесь оказались впервые. И для них это возможность прикоснуться к большой политике: побывать там, где проходят важные совещания, принимают зарубежных гостей и проводят международные саммиты. Каждый зал – для особых встреч и церемоний. Всё, что есть во дворце – дело рук белорусских архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов.
И куда же без памятного фото? Об уникальности Дворца Независимости молодые люди теперь не только расскажут, но и покажут снимки своим родственникам и друзьям.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экскурсию по Дворцу Независимости провели для участников Белорусского молодежного парламентского форума
Участники первого Белорусского молодежного парламентского форума сегодня посетили Дворец Независимости. Многие здесь оказались впервые. И для них это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)