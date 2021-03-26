Более 30 команд приняли участие в интеллектуальной финансовой игре от «Беларусбанка»

Источник материала: ОНТ

«Береги себя и свои деньги». Интеллектуальная игра от «Беларусбанка» вновь собрала финансово-грамотных школьников страны в рамках Всемирной инициативы Global Money Week.

Ярким событием стало проведение в столице и областных центрах турнира под эгидой Клуба интеллектуальных игр банка «Платиновая сова». Только в Минске – более трёх десятков команд от школ, гимназий, лицеев и колледжей. Ребятам пришлось поломать голову над вопросами о бизнесе и истории финансов. Всего – почти полсотни заданий. И чтобы победить, не нужно знать теоретические основы экономики, нужно обладать логикой и широким кругозором. Среди самых необычных – песенный конкурс для эрудитов. И тоже о деньгах. Все участники удостоены дипломов от «Беларусбанка». Победители – команда с названием «Наследники Шумпетэра» (в честь австрийского экономиста) – получили памятные серебряные монеты и копилки для умных сбережений.

Поддерживая инициативу, «Беларусбанк» ежегодно проводит около трёхсот мероприятий. Многие организованы в дистанционном формате, и все с соблюдением профилактических мер.

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