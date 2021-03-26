Что купить на весну? 7 самых актуальных вещей

Источник материала: ОНТ

Есть вещи, которые из года в год, из сезона в сезон становятся самыми желанными, но в их многообразии очень легко растеряться. Давайте остановимся на семи самых горячий трендах этой весны и присмотримся к ним, если вы этого ещё не сделали.

1. Кожаный плащ. Это, пожалуй, самый горячий тренд этого сезона. Если же вы все еще выбираете между плащом и тренчем, то я бы рекомендовала приобрести тренч. Он будет актуален вне времени.





2. Спортивный костюм. Практика показала, что почти у каждой барышни сегодня он есть в гардеробе, и тем не менее, он позволяет создавать очень много образов как вместе, так и отдельно с худи, свитшотом и джоггерами.

3. Джинсы-трубы. Очень модные нынче джинсы, которые помогут не только скорректировать фигуру, но и визуально вытянут силуэт. Могут быть с разрезами, цветными колорблоками и тд.

4. Акцентный пиджак. Если вы решитесь на неоновые цвета, то это будет супертрендовый образ, а если же яркие расцветки это совсем не ваше, то выбирайте приглушённую гамму цветов. Она тоже смотрится весьма нарядно.

5. Бейсболка. Универсальный головной убор, подойдёт он многим. Причём может быть как привычного чёрного цвета, так и абсолютно другого в зависимости от вашего наряда.

6. Кроссовки. Обращаю ваше внимание на то, что в моду вошло возвращение к классике. Грубые варианты пока лучше убрать до лучших времён. Если классика вам не близка, то обратите внимание на ретро-модели кроссовок, их сейчас большой выбор.

7. Мини-юбка. Я бы сказала, что это триумфальное возвращение мини в гардероб. Актуален прямой крой, не в облипку. Юбка-трапеция и юбка в складку или, как ее ещё называют, теннисная.

Автор: Мария Лемешева

Фото: Pinterest





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