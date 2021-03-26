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Гражданина Литвы решил тайно провести в грузовом отсеке два разобранных байка
Источник материала: ОНТ
Как бы не пытались они спрятать незаконный товар и сэкономить, их все равно находят и заставляют платить по счетам. Очередной контрабандист задержан на гродненской таможне.
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Таможенный пункт «Каменный Лог». Гражданина Литвы по документам везёт запчасти к легковым автомобилям, мотоцикл и рамы к нему, а также кузов легкового авто. Но выдать желаемое за действительное не удалось. Вместо двух мотоциклетных рам (стоимостью всего лишь 30 евро каждая), в грузовом отсеке находятся ещё и два разобранных байка. И стоят они куда дороже – 10 тысяч евро! А стоимость кузова легкового автомобиля оказалась заниженной в 5 раз. Теперь контрабандисту придётся заплатить внушительный штраф.
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Как бы не пытались они спрятать незаконный товар и сэкономить, их все равно находят и заставляют платить по счетам. Очередной контрабандист задержан на...
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