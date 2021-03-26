Работники МЧС спасли женщину, которая несколько дней не выходила на связь. Соседи забили тревогу

Источник материала: ОНТ

Исход тоже мог бы стать трагическим. В одной из квартир женщина перестала выходить на связь. Несколько дней соседи пытались искать её самостоятельно. Но все попытки были тщетны. И они обратились в милицию.

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По предварительной информации, гражданка 1952 года рождения, страдающая сахарным диабетом и проживающая в квартире одна, перестала выходить на связь с соседями. Сначала они позвонят в милицию: милиционеры прибудут на вызов, установят обстоятельства и сделают предположение (которое в итоге и окажется верным): женщина не покидала квартиру. Но чтобы попасть в неё без причинения ущерба, уже самим сотрудникам понадобится помощь коллег.

Спасатели республиканского отряда специального назначения «Зубр» при помощи альпинистского снаряжения спустились с крыши 5-этажного дома и проникли через балкон в квартиру на 4 этаже.

На полу без сознания лежала та самая женщина, которую три дня пытались найти соседи. Ее жизнь была в опасности. Обследовав квартиру, обнаружили на кухне включенную конфорку газовой плиты, на которой стояла сковорода с уже подгоревшей едой. Это могло привести к пожару. Наверх экстренно поднимут медиков. Которые попытаются вернуть женщину к жизни.

Специалисты медслужбы МЧС оказали помощь женщине, после чего передали гражданку медикам для госпитализации. Сейчас пострадавшая под присмотром врачей. А командная работа всех служб оперативного реагирования в очередной раз доказала: отвага, мужество, безупречная профессиональная подготовка и исключительная человечность раз за разом помогают людям в форме спасать жизни.

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