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Работники МЧС спасли женщину, которая несколько дней не выходила на связь. Соседи забили тревогу

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники МЧС спасли женщину, которая несколько дней не выходила на связь. Соседи забили тревогу

Исход тоже мог бы стать трагическим. В одной из квартир женщина перестала выходить на связь. Несколько дней соседи пытались искать её самостоятельно. Но все попытки были тщетны. И они обратились в милицию.   

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По предварительной информации, гражданка 1952 года рождения, страдающая сахарным диабетом и проживающая в квартире одна, перестала выходить на связь с соседями. Сначала они позвонят в милицию: милиционеры прибудут на вызов, установят обстоятельства и сделают предположение (которое в итоге и окажется верным): женщина не покидала квартиру. Но чтобы попасть в неё без причинения ущерба, уже самим сотрудникам понадобится помощь коллег.  

Спасатели республиканского отряда специального назначения «Зубр» при помощи альпинистского снаряжения спустились с крыши 5-этажного дома и проникли через балкон в квартиру на 4 этаже. 

На полу без сознания лежала та самая женщина, которую три дня пытались найти соседи. Ее жизнь была в опасности. Обследовав квартиру, обнаружили на кухне включенную конфорку газовой плиты, на которой стояла сковорода с уже подгоревшей едой. Это могло привести к пожару. Наверх экстренно поднимут медиков. Которые попытаются вернуть женщину к жизни.

Специалисты медслужбы МЧС оказали помощь женщине, после чего передали гражданку медикам для госпитализации. Сейчас пострадавшая под присмотром врачей. А командная работа всех служб оперативного реагирования в очередной раз доказала: отвага, мужество, безупречная профессиональная подготовка и исключительная человечность раз за разом помогают людям в форме спасать жизни.   

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Теги: Новости
 
 
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Исход тоже мог бы стать трагическим. В одной из квартир женщина перестала выходить на связь. Несколько дней соседи пытались искать её самостоятельно. Но все...
 
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