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Женщины набросились с ножами на своих мужчин: истории, которые случились в разных домах, но с одинаковым итогом

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщины набросились с ножами на своих мужчин: истории, которые случились в разных домах, но с одинаковым итогом

Когда женская любовь бьёт прямо в сердце. Или истории, которые берут своё начало ещё в Международный женский день. Они случились в разных домах, но с одинаковым итогом: женщины набросились на своих мужчин. С ножами. Но вот почему?

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Агрогородок Озеро. В комнате под номером 3 в общежитии проживала влюбленная пара. Доярка и сварщик. 8 марта застолье закончится трагедией. Между 40-летним мужчиной и его знакомой 38-летней женщиной произошел скандал, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки.

Женщина не оставит своему избраннику шансов на жизнь. Он скончается сразу после удара в сердце. 

А в Слуцке День женщин будет отмечать пара пенсионеров. Тихо и спокойно. Но вдруг женщина взяла в руки нож, нанесла один удар супругу в область грудной клетки. А потом вызвала и скорую. 67-летнего мужчину отправят в больницу. А жену – за решётку. Возбуждено уголовное дело по статье 147. Характеристика семьи абсолютно положительная, соседи отзываются как о тихой, спокойной семье, которая никогда не создавала ни проблем, ни забот, ни хлопот для окружающих.

После двухнедельной реабилитации мужчину выпишут. Но захочет ли он рассказать сам о событиях того рокового вечера? Чем была вызвана такая ярость его супруги – так и осталось за кадром. Муж до последнего защищал тайну своей возлюбленной. Которую теперь установит только следствие.   

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Теги: Новости
 
 
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Когда женская любовь бьёт прямо в сердце. Или истории, которые берут своё начало ещё в Международный женский день. Они случились в разных домах, но с одинаковым...
 
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