|
Гомельчанин представился Гарри Поттером из Азкабана в госоргане и получил 5 суток ареста
Источник материала: ОНТ
Житель Гомеля от имени Гарри Поттера предоставил сведения в госорган, за что получил пять суток ареста. Об этом
Должник по алиментам в одном из отделов принудительного исполнения во время предоставления сведений об имуществе и источниках доходов представился Гарри Поттером. Вместо подписи он поставил крестик, а в графе «место жительства» указал «Азкабан, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии». Также он написал, что является «Узником Азкабана» по исполнительному производству.
В пункте об имуществе мужчина указал волшебный жезл, мантию-невидимку и воскрешающий камень, которые находятся в «Министерстве Магии».
За уклонение от выплаты алиментов в отношении должника составили административный протокол. С ним гомельчанин не согласился, указав, что форму он не заполнял, а предоставил пустую. По его словам, судебный исполнитель либо его коллеги по кабинету сами все заполнили.
В результате суд привлек мужчину к административному аресту на пять суток.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Гомеля от имени Гарри Поттера предоставил сведения в госорган, за что получил пять суток ареста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста главного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)