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Гомельчанин представился Гарри Поттером из Азкабана в госоргане и получил 5 суток ареста

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомельчанин представился Гарри Поттером из Азкабана в госоргане и получил 5 суток ареста

Житель Гомеля от имени Гарри Поттера предоставил сведения в госорган, за что получил пять суток ареста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста главного управления юстиции Гомельского облисполкома Кристину Обухову.

Должник по алиментам в одном из отделов принудительного исполнения во время предоставления сведений об имуществе и источниках доходов представился Гарри Поттером. Вместо подписи он поставил крестик, а в графе «место жительства» указал «Азкабан, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии». Также он написал, что является «Узником Азкабана» по исполнительному производству.

В пункте об имуществе мужчина указал волшебный жезл, мантию-невидимку и воскрешающий камень, которые находятся в «Министерстве Магии».

За уклонение от выплаты алиментов в отношении должника составили административный протокол. С ним гомельчанин не согласился, указав, что форму он не заполнял, а предоставил пустую. По его словам, судебный исполнитель либо его коллеги по кабинету сами все заполнили.

В результате суд привлек мужчину к административному аресту на пять суток.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гомель
 
 
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Житель Гомеля от имени Гарри Поттера предоставил сведения в госорган, за что получил пять суток ареста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста главного...
 
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