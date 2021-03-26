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Спикер Палаты представителей провел прием граждан в Докшицах
Источник материала: ОНТ
Конституционная комиссия соберётся на установочное заседание 31 марта. Об этом сегодня рассказал спикер Палаты представителей во время приёма граждан в Докшицах.
Владимир Андрейченко отметил, что многие идеи получены благодаря диалоговым площадкам. На первом заседании комиссия определит направления работы и начнёт разбираться с поступившими предложениями.
Обсудить проблемы с главой Палаты представителей приехали не только жители райцентра, но и близлежащих деревень. В сельской местности по-прежнему актуальны коммунальные проблемы – дороги и ремонт зданий. Помощи просили и обманутые клиенты частной компании. Были и обращения с благодарностями, например, за решённые вопросы с горячей водой и работой заправочной станции.
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Конституционная комиссия соберётся на установочное заседание 31 марта. Об этом сегодня рассказал спикер Палаты представителей во время приёма граждан в Докшицах....
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