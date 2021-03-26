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Спикер Палаты представителей провел прием граждан в Докшицах

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спикер Палаты представителей провел прием граждан в Докшицах

Конституционная комиссия соберётся на установочное заседание 31 марта. Об этом сегодня рассказал спикер Палаты представителей во время приёма граждан в Докшицах.

Владимир Андрейченко отметил, что многие идеи получены благодаря диалоговым площадкам. На первом заседании комиссия определит направления работы и начнёт разбираться с поступившими предложениями.

Обсудить проблемы с главой Палаты представителей приехали не только жители райцентра, но и близлежащих деревень. В сельской местности по-прежнему актуальны коммунальные проблемы – дороги и ремонт зданий. Помощи просили и обманутые клиенты частной компании. Были и обращения с благодарностями, например, за решённые вопросы с горячей водой и работой заправочной станции.

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Конституционная комиссия соберётся на установочное заседание 31 марта. Об этом сегодня рассказал спикер Палаты представителей во время приёма граждан в Докшицах....
 
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