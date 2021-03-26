|
Cмертельная загадка в Рогачёвском районе: в поле найдены три человека. Ни улик, ни следов преступления
Источник материала: ОНТ
Лишь испуганный конь рядом и пелена снега вокруг. Что же произошло в Рогачёвском районе?
Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Один из жителей деревни Малые Стрелки сообщит в милицию о жуткой находке посреди поля. Обнаружил повозку с лошадью. Один человек лежал на телеге, а рядом лежали двое. Они не шевелились. Одного из них сельчанин узнал. Двое других – родные братья.
Они нигде не работали. Промышлялись заработками случайными. То там помогут, то там. Так и жили. О причинах загадочной смерти пока данных нет. Но у местных всё же есть свои версии. Истинную причину смерти ещё только предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело.
Команда «Тревожной кнопки» продолжит следить за развитием событий этой страшной истории.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cмертельная загадка в Рогачёвском районе: в поле найдены три человека. Ни улик, ни следов преступления
Лишь испуганный конь рядом и пелена снега вокруг. Что же произошло в Рогачёвском районе? Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)