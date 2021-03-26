Cмертельная загадка в Рогачёвском районе: в поле найдены три человека. Ни улик, ни следов преступления

Источник материала: ОНТ

Лишь испуганный конь рядом и пелена снега вокруг. Что же произошло в Рогачёвском районе?

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Один из жителей деревни Малые Стрелки сообщит в милицию о жуткой находке посреди поля. Обнаружил повозку с лошадью. Один человек лежал на телеге, а рядом лежали двое. Они не шевелились. Одного из них сельчанин узнал. Двое других – родные братья.

Они нигде не работали. Промышлялись заработками случайными. То там помогут, то там. Так и жили. О причинах загадочной смерти пока данных нет. Но у местных всё же есть свои версии. Истинную причину смерти ещё только предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело.

Команда «Тревожной кнопки» продолжит следить за развитием событий этой страшной истории.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram