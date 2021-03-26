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Cмертельная загадка в Рогачёвском районе: в поле найдены три человека. Ни улик, ни следов преступления

26.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Cмертельная загадка в Рогачёвском районе: в поле найдены три человека. Ни улик, ни следов преступления

Лишь испуганный конь рядом и пелена снега вокруг. Что же произошло в Рогачёвском районе?

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Один из жителей деревни Малые Стрелки сообщит в милицию о жуткой находке посреди поля. Обнаружил повозку с лошадью. Один человек лежал на телеге, а рядом лежали двое. Они не шевелились. Одного из них сельчанин узнал. Двое других – родные братья. 

Они нигде не работали. Промышлялись заработками случайными. То там помогут, то там. Так и жили. О причинах загадочной смерти пока данных нет. Но у местных всё же есть свои версии. Истинную причину смерти ещё только предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело. 

Команда «Тревожной кнопки» продолжит следить за развитием событий этой страшной истории.

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Теги: Новости
 
 
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Лишь испуганный конь рядом и пелена снега вокруг. Что же произошло в Рогачёвском районе? Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     ...
 
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