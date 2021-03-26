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ГАИ лишает прав водителей за необоснованную подачу звукового сигнала
Источник материала: ОНТ
Госавтоинспекция Беларуси напоминает, что с 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Согласно обновленному кодексу, водители, нарушившие правила пользования звуковыми сигналами, должны будут выплатить штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
В ГАИ напоминают: звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения ДТП.
Фото: БЕЛТА
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Госавтоинспекция Беларуси напоминает, что с 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно...
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