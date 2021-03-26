ГАИ лишает прав водителей за необоснованную подачу звукового сигнала

Источник материала: ОНТ

Госавтоинспекция Беларуси напоминает, что с 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Согласно обновленному кодексу, водители, нарушившие правила пользования звуковыми сигналами, должны будут выплатить штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения.

В ГАИ напоминают: звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения ДТП.

Фото: БЕЛТА

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