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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Источник материала: Tut.by
Российские фигуристки заняли все три призовых места на чемпионате мира в Стокгольме.
Лидировавшая после короткой программы подопечная группы Этери Тутберидзе 16-летняя Анна Щербакова с запасом осталась первой и после произвольной программы.
Серебро выиграла Елизавета Туктамышева (тренер — Алексей Мишин), которая поднялась на подиум чемпионата мира после шестилетней паузы.
Бронзу же завоевала перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко Александра Трусова. Она заявила самую сложную программу, но, как и в среду, допустила несколько грубых ошибок.
Шедшая после первого дня второй японка Рика Кихира стала в итоге только девятой.
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Российские фигуристки заняли все три призовых места на чемпионате мира в Стокгольме.
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