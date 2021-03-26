Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Источник материала: Tut.by

Российские фигуристки заняли все три призовых места на чемпионате мира в Стокгольме.



Reuters

Лидировавшая после короткой программы подопечная группы Этери Тутберидзе 16-летняя Анна Щербакова с запасом осталась первой и после произвольной программы.

Серебро выиграла Елизавета Туктамышева (тренер — Алексей Мишин), которая поднялась на подиум чемпионата мира после шестилетней паузы.

Бронзу же завоевала перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко Александра Трусова. Она заявила самую сложную программу, но, как и в среду, допустила несколько грубых ошибок.

Шедшая после первого дня второй японка Рика Кихира стала в итоге только девятой.