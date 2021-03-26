Группу «Галасы ЗМеста» не пустили на «Евровидение»

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером стало известно, что Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии в главном песенном фестивале Европы. Оказалось, что вторая песня, которую коллектив отправил на изучение специалистам EBU, также не соответствует правилам конкурса.

Европейский вещательный союз опубликовал по этому поводу специальное заявление . Отмечается, что 10 марта организация отправила в адрес Белтелерадиокомпании письмо с просьбой предпринять все необходимые шаги, чтобы конкурсная песня соответствовала правилам соревнования. Белорусская сторона после этого подготовила новую песню. Артисты те же.

Новую заявку тщательно изучили и сделали вывод, что она тоже нарушает правила. EBU резюмирует: на 65-м конкурсе «Евровидение» Беларуси не будет.

Изначально «Галасы ЗМеста» собирались спеть для европейских зрителей песню «Я научу тебя». В организации посчитали, что «песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса и рискует подорвать репутацию ЕВC».

Вот песня №1:

А вот свежая песня №2 про зайчишку-мальчишку, курочек и лисицу-сестрицу. Ее уже после новости о запрете на участие выложили на YouTube.

И еще одна песня группы — из старых. Для понимания контекста.



