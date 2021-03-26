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Группу «Галасы ЗМеста» не пустили на «Евровидение»
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером стало известно, что Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии в главном песенном фестивале Европы. Оказалось, что вторая песня, которую коллектив отправил на изучение специалистам EBU, также не соответствует правилам конкурса.
Европейский вещательный союз опубликовал по этому поводу специальное
Новую заявку тщательно изучили и сделали вывод, что она тоже нарушает правила. EBU резюмирует: на 65-м конкурсе «Евровидение» Беларуси не будет.
Изначально «Галасы ЗМеста» собирались спеть для европейских зрителей песню «Я научу тебя». В организации посчитали, что «песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса и рискует подорвать репутацию ЕВC».
Вот песня №1:
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