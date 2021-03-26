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Группу «Галасы ЗМеста» не пустили на «Евровидение»

27.03.2021 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

 

Сегодня вечером стало известно, что Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии в главном песенном фестивале Европы. Оказалось, что вторая песня, которую коллектив отправил на изучение специалистам EBU, также не соответствует правилам конкурса.

Европейский вещательный союз опубликовал по этому поводу специальное заявление. Отмечается, что 10 марта организация отправила в адрес Белтелерадиокомпании письмо с просьбой предпринять все необходимые шаги, чтобы конкурсная песня соответствовала правилам соревнования. Белорусская сторона после этого подготовила новую песню. Артисты те же.

Новую заявку тщательно изучили и сделали вывод, что она тоже нарушает правила. EBU резюмирует: на 65-м конкурсе «Евровидение» Беларуси не будет.

Изначально «Галасы ЗМеста» собирались спеть для европейских зрителей песню «Я научу тебя». В организации посчитали, что «песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса и рискует подорвать репутацию ЕВC».

Вот песня №1:

Группа «Галасы ЗМеста». Кто это?

А вот свежая песня №2 про зайчишку-мальчишку, курочек и лисицу-сестрицу. Ее уже после новости о запрете на участие выложили на YouTube.

И еще одна песня группы — из старых. Для понимания контекста.

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  Сегодня вечером стало известно, что Европейский вещательный союз отказал группе «Галасы ЗМеста» в участии в главном песенном фестивале Европы. Оказалось, что...
 
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