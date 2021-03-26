Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Так называемый День Воли». Российские СМИ о событиях 25 марта в Беларуси Это событие и подготовка к нему не могли не привлечь внимание российских СМИ. Интересны акценты и нарративы, предложенные российскими медиа своей аудитории.

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Российские СМИ, независимо от собственника, подчеркивают наличие силового ресурса у власти, который она охотно демонстрирует. Равно как и определённый уровень страха среди представителей другой стороны. При этом формулируется тезис о том что, даже имея возможность контролировать «улицу», власть не уверена в достаточности и эффективности имеющихся в наличии ресурсов. Подчеркивается определенное противоречие в заявлениях правоохранительных органов, когда факты нарушения законодательства зафиксированы единичные, а в стране задержано более 200 человек.При этом общий фон освещения протестных акций в корне отличается от ситуации осени 2020 года. Российские медиа придерживаются спокойной, несколько отстранённой тональности. Показательной является реакция российских СМИ на задержание журналистов российских же СМИ, она демонстративно сдержанная: задержали потому, что не было аккредитации и уже отпустили. СМИ, прежде всего «Коммерсантъ», неоднократно подчеркивают, что история независимой Беларуси началась в ХХ веке, а первым независимым национальным государством была Беларусская народная республика, отсекая при этом всю многовековую историю государственности.«Ъ» неоднократно называет 25 марта «так называемый День Воли» и утверждает, что до 2020 в Беларуси имели место «годы политической пассивности».Ожидаемо российские медиа, отсекая историю государственности, подчёркивая неуверенную позицию как власти, так и оппозиции в период кризиса, создают фундамент для восприятия тезиса о «естественной» слабости независимой беларусской политической системы в целом.