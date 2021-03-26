Бомба в мусорке. Поверят ли белорусы в кровожадную Тихановскую?

Некий «мерзавец» (выражение Александра Лукашенко) заложил взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки в Минске и готовился заложить второе в воинской части, но был пойман. Причем им рулила инициатива ByPol. Такова версия белорусских властей. Байполовцы называют это полным бредом и говорят : «Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас».

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, «о предотвращенном в Беларуси теракте» тот поведал 26 марта на встрече с уже бывшим послом России Дмитрием Мезенцевым.

«Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…» — сокрушался Лукашенко.





Обмен обвинениями

Обмен обвинениями в подготовке провокаций на День Воли между властями и их оппонентами приобрел характер информационной войны. В частности, 24 марта инициатива бывших силовиков Bypol, раз за разом создающая властям головную боль, сообщила, что «25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».

Также 24 марта бывший сотрудник антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар, бежавший из страны в 2006 году, в видеообращении призвал председателя КГБ Ивана Тертеля: «Независимо от количества людей на улице 25 марта, я прошу вас, не делайте провокаций, которые унесут жизни людей…» При этом Макар утверждал, что уже задержаны и находятся в изоляторе КГБ люди, на которых «можно повесить все преступления режима».

И вот — ответный удар: поимка некоего злоумышленника, который якобы готовил взрывы и при этом, как сообщает МВД, «является активным участником протестного движения», а также «поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой ByPol».

Такая операция, по идее, призвана показать, что силовики не дурью маются, не мирных людей прессингуют, а обезвреживают действительно опасных врагов. Это вам не задержание старушек, читавших в электричке белорусские книжки, или девушки в бело-красно-белых носках.

Эксперт: «Мишень избрана достаточно глупо»

Пока дело выглядит весьма темным. Давайте зададимся несколькими простыми вопросами, исходя из той дозированной и акцентированной информации (хотя теперь не поймешь, где информация, а где пропаганда), которую обнародовали официальные лица.

По словам Лукашенко, задержанный «говорит, что хотел силовиков наказать». По информации МВД, этот человек накануне 25 марта получил в мессенджере от инициативы ByPol указание «совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования». Злоумышленника якобы поймали в Печах, где он хотел-де заложить самодельное взрывное устройство (второе по счету) в воинской части.

И уже здесь начинаются нестыковки. Например, нелогичен выбор Печей, где находится не какой-нибудь спецназ, жестивший при разгоне уличных акций, а 72-й объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. Тамошние военные при подавлении протестов вроде как не засветились.

Специалист, правда, может сказать, что там охрана не такая суровая, как в элитных частях, поэтому легче проникнуть. Но тогда как-то увядает версия мести, потому что в качестве жертв выбраны явно невиновные.

«Охрана учебного центра осуществляется, конечно, не по самым высоким стандартам», — отметил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. При этом версия о следе ByPol в этой истории вызывает у собеседника вопросы: «Мишень избрана достаточно глупо. Там же салаги, которые ничем себя не запятнали». Такой теракт априори только «скомпрометировал бы борцов за свободу», отметил Алесин.

Кроме того, непонятно, зачем первое взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. При чем тут вообще наказание силовиков?

Зачем зарубежным штабам противников режима развязывать ему руки?

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, комментируя эту историю, подчеркнул, что ByPol тесно связан «с так называемым координационным советом Тихановской». Это можно воспринять как намек: а не она ли и заказала кровавую вакханалию?

Отбросим рассуждения морального толка: способна ли мать двоих детей инициировать взрыв на детской площадке (да и в войсковой части тоже)? Возьмем чисто политический интерес главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской и ее команды, который заключается в том, чтобы протестная активность вернулась на улицы.

И что они для этого делают по версии властей? Правильно, планируют теракты, чтобы — на минуточку! — режим получил свободу рук для окончательной расправы с ненавистными «протестунами» и вообще всеми очагами крамолы, может быть даже с введением чрезвычайного положения. После чего выдавленные в эмиграцию противники Лукашенко гарантированно остаются у разбитого корыта.

В общем, или в этих заграничных штабах сидят полные идиоты, или, мягко говоря, недодумали те, кто очень хотел бы их дискредитировать.

Многим вспоминается дохлая крыса

«Впечатление таково, что повторяется история 2017 года, когда сообщалось о прорыве с территории Украины джипа с оружием. Мы до сих пор не знаем, чем закончилось расследование этого события», — заявил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Речь идет о сюжете, который разыгрался накануне Дня Воли 2017 года, когда власти, как и сейчас, боялись массового выхода людей на улицу, поскольку в стране происходили «тунеядские» протесты .

Тогда силовики и пропаганда громогласно возвестили о рвавшемся из Украины джипе с арсеналом оружия, который якобы протаранил два шлагбаума, но в итоге был задержан в километре от погранперехода. Причем двоих злоумышленников сразу поймали. Было заведено уголовное дело, однако потом следы джипа и злоумышленников растаяли , как улыбка Чеширского кота.

Напомнил Поротников и об еще одной темной истории: «У нас уже был террорист, который травил крысами Минск. И где он, сколько лет получил?».

Здесь имеется в виду история 2006 года, когда тогдашний председатель КГБ Степан Сухоренко перед президентскими выборами заявил журналистам, что оппозиция готовит силовой захват власти с использованием оружия. Для убедительности было показано видео с признаниями некоего субъекта — якобы боевика, которого заграничные инструкторы обучали, как отравить водопровод при помощи замоченной в ведре дохлой крысы. Но и эта история не имела продолжения в виде суда над загадочным боевиком и другими терорристами, якобы готовившими взрывы в четырех школах.

Добавлю, что в этом же ряду стоит дело «Белого легиона» , которое было состряпано в 2017-м на волне тех самых «тунеядских» протестов . Оно, напомню, началось с письма некой фрау А. из Берлина о якобы готовящихся на 25 марта (тоже завязка на День Воли!) провокациях, сопровождалось громкими заявлениями о боевиках c оружием, но закончилось пшиком, а три с лишним десятка задержанных были тихо выпущены.

Масса белорусов априори не верит властям и их пропаганде

И вот — новые обвинения в адрес оппозиции, которую рисуют кровожадной, готовой на всё.

«В данном случае я склонен верить “Байполу” и не склонен верить МВД», — говорит Поротников. Он добавил, что рассматривает эти заявления силовиков «как часть пропаганды, направленной на запугивание белорусов».

По словам аналитика, «сейчас основная задача власти — запугать недовольных и сбить волну протестной активности. Что бы ни утверждала государственная пропаганда, недовольство никуда не делось, и тот факт, что оно может получить некоторое внешнее проявление, для властей предельно неудобен. Они хотели бы этого избежать».

Крайне любопытно, как будет развиваться этот сюжет с бомбой в мусорке. Пока же отметим: доверие к властям и силовикам у массы белорусов сейчас даже не нулевое, а измеряется отрицательными величинами. Так что, как бы ни старалась пропаганда, версия о кровожадной Тихановской вряд ли прокатит.