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Генпрокуратура РБ возбудила дело против журналиста Можейко и художника Пушкина

27.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина.

По делу проходят «иные лица за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

«19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный А.Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. Согласно материалам дела Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге. В ходе выставки А.Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния», - объяснила Генпрокуратура причины возбуждения уголовного дела в отношении Можейко и Пушкина.

 
Теги: Гродно
 
 
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Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся...
 
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