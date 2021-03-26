tut.by Организаторы конкурса рассказали, что 10 марта обратились с просьбой к Белтелерадиокомпании, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе, сделать все возможное для участия страны в «Евровидении-2021» — то есть внести правки в старую песню или представить новую, передает





— После этого Белтелерадиокомпания представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Новую заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе, — говорится в заявлении.





Однако организаторы пришли к выводу, что новая заявка также нарушает правила конкурса.





— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — подытожили организаторы.





Вот та самая песня . Ее выложило у себя в телеграм-канале издание «СБ.Беларусь сегодня». Только аудио. Клип, сценический номер, на нее снять, видимо, еще не успели. . Ее выложило у себя в телеграм-канале издание «СБ.Беларусь сегодня». Только аудио. Клип, сценический номер, на нее снять, видимо, еще не успели.





«Группа „Галасы ЗМеста“ вошла в историю». Комментарий Ивана Эйсмонта

Отстранение Беларуси от участия в «Евровидении-2021» прокомментировал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Его опубликовал телеграм-канал ОНТ.





— Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал?





Посмотрите наш последний выпуск программы «Понятная политика». Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа «Галасы ЗМеста» вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!





Попытка Беларуси попасть на «Евровидение-2021»

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение», не соответствует его правилам. Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.





Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе. У страны есть время до конца марта.





21 марта стало известно, что группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». По словам лидера коллектива Дмитрия Бутакова, одна песня будет «про зайчиков».





— Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. — рассказал он.