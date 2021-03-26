Исчезающий вид: как лошади Пржевальского живут в Чернобыльской зоне









Лошадь Пржевальского – подвид, который обитал в Азии. В дикой природе ее замечали в последний раз в 1968 году в Джунгарском Гоби.





пишет sputnik.by. Они пришли из украинской зоны отчуждения ЧАЭС на территорию Полесского радиационно-экологического заповедника. В Беларуси эти животные появились в 2007 году,sputnik.by. Они пришли из украинской зоны отчуждения ЧАЭС на территорию Полесского радиационно-экологического заповедника.





Сейчас лошади Пржевальского живут в выселенных деревнях, а также в пойме Припяти и ее притоков, укрываются в заброшенных строениях – коровниках и свинокомплексах.





Смотрите на видео, как обитает в белорусской зоне отчуждения этот исчезающий и редкий вид лошадей.







