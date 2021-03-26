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Исчезающий вид: как лошади Пржевальского живут в Чернобыльской зоне

27.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 20 лет назад на границу Беларуси и Украины привезли 36 диких лошадей, а сейчас их популяция значительно увеличилась. Смотрите на видео, как обитает этот вымирающий вид в зоне отчуждения.



Лошадь Пржевальского – подвид, который обитал в Азии. В дикой природе ее замечали в последний раз в 1968 году в Джунгарском Гоби.

В Беларуси эти животные появились в 2007 году, пишет sputnik.by. Они пришли из украинской зоны отчуждения ЧАЭС на территорию Полесского радиационно-экологического заповедника.

Сейчас лошади Пржевальского живут в выселенных деревнях, а также в пойме Припяти и ее притоков, укрываются в заброшенных строениях – коровниках и свинокомплексах.

Смотрите на видео, как обитает в белорусской зоне отчуждения этот исчезающий и редкий вид лошадей.


 

 
 
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Около 20 лет назад на границу Беларуси и Украины привезли 36 диких лошадей, а сейчас их популяция значительно увеличилась. Смотрите на видео, как обитает этот...
 
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