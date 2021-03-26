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Верховный суд США рассматривает иск о праве на ношение оружия

27.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иск подан владельцами оружия при поддержке Национальной стрелковой ассоциации против законодательства штата Нью-Йорк


Здание Верховного суда США

Верховный суд США в пятницу обсудит возможность принятия к рассмотрению нового иска о правах на оружие, поддержанный Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), сообщило агентство «Рейтер». Истцы выразили протест в связи с законодательством штата Нью-Йорк, пишет Голос Америки, ограничивающим возможность людей носить с собой огнестрельное оружие в общественных местах.

Девять судей обсудят иск в ходе еженедельной конференции в то время, когда общественность обеспокоена насилием с применением огнестрельного оружия после двух случаев массовой стрельбы в Джорджии и Колорадо, в результате которых погибли 18 людей.

Истцы – двое владельцев оружия и нью-йоркское отделение NRA, влиятельной и тесно связанной с республиканцами группы, защищающей право американцев на оружие, просят судей заслушать апелляцию на постановление суда низшей инстанции, в котором они оспаривают нью-йоркское законодательство, требующее от жителей штата доказать, что у них есть уважительная причина, чтобы получить разрешение на скрытое ношение оружия вне дома.

Суды низшей инстанции отклонили довод истцов о том, что ограничения нарушают Вторую поправку к Конституции США, которая предоставляет американцам право хранить и носить оружие.

Ожидается, что Верховный суд примет решение не раньше понедельника.

Консервативное большинство Верховного суда (шесть судей-консерваторов против трех либералов), как считается, скорее положительно относится к правам, предоставляемым Второй поправкой.

Иск по Нью-Йорку, в случае принятия к рассмотрению, может привести к самому значительному решению о сфере действия Второй поправки более чем за десять лет. Суд в 2008 году впервые признал право людей хранить оружие дома в целях самообороны, а в 2010 году применил это право к штатам.

Теперь истцы просят распространить это право за пределы дома. Отрицательное решение может заставить суды низшей инстанции скептически относиться к новым или существующим законам о контроле над оружием.
 
 
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Иск подан владельцами оружия при поддержке Национальной стрелковой ассоциации против законодательства штата Нью-Йорк
 
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