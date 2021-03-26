По мнению экспертов, МИД Беларуси своим требованием отдать ему Аляску и разрешить белорусским строителям работать в «южных штатах» ответил совсем не Госдепартаменту США.





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пишет Телеграф, что подчинённые Владимира Макея у себя на сайте ответили «заказчику Венедиктова, в том же стиле постмодерна». В ISANS уверены,Телеграф, что подчинённые Владимира Макея у себя на сайте ответили «заказчику Венедиктова, в том же стиле постмодерна».





«Напомним, Венедиктов резко вернулся в беларускую повестку с довольно оригинальным заявлением о том, что Запад, Тихановская и Лукашенко ведут переговоры о передаче власти. Это высказывание в стиле почти дословной цитаты из Незыгаря было воспринято рядом экспертов как постмодернистский намек Лукашенко, чтобы он не сильно отходил от плана обещанных реформ, которые он, как бы, не обещал. И вот сегодня на сайте МИД РБ возник комментарий, который поначалу все восприняли как шутку хакера. Тем не менее, он оказался реальным», — пояснили эксперты.





«Это можно было бы списать на очередной пробив дна и проигнорировать. Но на случай, если кто-то не догадался, мы решили подчеркнуть, что такое заявление – это не смелый вызов МИДа гордой независимой страны, брошенный проклятым американским империалистам. Оно направлено в совершенно противоположную сторону. И вызвано оно страхом перед тем, что наброс о переговорах будет воспринят в России всерьёз», — пишут в ISANS.





«В МИД РБ очень боятся, что кто-то подумает, что Беларусь может сама формировать свою внешнюю и внутреннюю политику. Сделан важный шаг в направлении превращения в МИД ОРДЛОУ», — уверены эксперты.





ОРДЛОУ — Отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. На данный момент оккупированы Россией и выступают как полностью зависимые от России квазигосударственные образования.





МИД Беларуси 26 марта опубликовал на своем сайте «Комментарий пресс-службы МИД в связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021». В нем белорусские дипломаты выражают «искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны».