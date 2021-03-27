Посмотрите, как «Руки вверх!» качали битком набитую «Минск-Арену»

Источник материала: Tut.by

В «Минск-Арене» прошел концерт российской группы «Руки вверх!» , на котором собрались несколько тысяч зрителей. AFISHA.TUT.BY побывала на выступлении и показывает, как это было. Если захотите пережить все это вживую, сегодня, 27 марта, музыканты отыграют дополнительный концерт на одной из крупнейших концертных площадок.













































































Напомним, что 27 марта «Руки вверх!» дадут еще один концерт. Билеты на него все еще есть в продаже, но их осталось немного. Чтобы их приобрести, выбирайте нужные вам места и покупайте их в один клик. Напомним, что минимальная стоимость — 35 рублей.

Когда: 27 марта, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 35 рублей. Танцпол — 80 рублей, фан-зона — 100 рублей Купить билет