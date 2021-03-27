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Посмотрите, как «Руки вверх!» качали битком набитую «Минск-Арену»
Источник материала: Tut.by
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Напомним, что 27 марта «Руки вверх!» дадут еще один концерт. Билеты на него все еще есть в продаже, но их осталось немного. Чтобы их приобрести, выбирайте нужные вам места и покупайте их в один клик. Напомним, что минимальная стоимость — 35 рублей.
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В «Минск-Арене» прошел концерт российской группы «Руки вверх!», на котором собрались несколько тысяч зрителей. AFISHA.TUT.BY побывала на выступлении и показывает, как...
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