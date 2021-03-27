Источник материала: UDF





Почему инвесторы начали продавать белорусские бумаги?

Тогда на что надеются покупатели?

Как может проходить расследование?

Но ведь это не произойдет завтра?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему европейцы «сливают» белорусские облигации, и может ли все быть хуже, чем плохо? В случае, если политический кризис не будет урегулирован, то в текущем году экономический спад продолжится.

Речь о двух «скандальных» выпусках евробондов общей суммой 1,25 млрд долларов со сроками обращения до 2026 и 2031 годов. Их размещение состоялось в конце июня прошлого года.Теперь инвесторы, купившие эти бумаги, активно избавляются от них.Экономический аналитик, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха коротко и понятно о том, почему одни продают, а другие покупают белорусские бумаги и в каком случае Беларусь вернется на международный финансовый рынок.Главная причина — политический кризис и ситуация с правами и свободами человека в нашей стране.— Судя по всему, отдельные продавцы евробондов считают, что при сохранении власти режима Лукашенко будет расти вероятность дефолта по еврооблигациям, и поэтому, продавая белорусские бумаги, они желают сократить свои убытки. Кто-то опасается расследования властей ЕС и США и репутационных потерь. Кому-то уставные документы прямо предписывают продавать бумаги в случае выявления нарушений в области прав человека, — говорит Александр Муха.Очевидно, покупатели белорусских евробондов рассчитывают на уход Лукашенко и смену власти, что приведет к сильному росту рыночных котировок еврооблигаций Беларуси. В этом случае такие инвесторы смогут заработать дополнительный доход на росте стоимости белорусских бумаг.Сейчас они (любопытно, кто же все же выкупил эти бумаги) приобрели их относительно недорого. Например, 15 марта еврооблигации Беларуси с погашением в 2031 г. торговались по цене 92,13% от номинала.А теперь смотрите, как рынок ценных бумаг очень чувствителен к политической ситуации: по состоянию на 23 марта бумаги торгуются уже по цене 94,16% от номинала.— Судя по всему, в данном случае отдельные участники рынка положительно отреагировали на заявление Светланы Тихановской, голосование на платформе «Голос» и поддержку этой инициативы со стороны европейских государств, Соединенных Штатов и международных организаций, — предполагает Александр Муха.НАУ работает над тем, чтобы инвесторы потребовали досрочного погашения евробондов — это вообще реально?Официальные обращения Народного Антикризисного Управления о проблемах, связанных с размещением последнего выпуска суверенных евробондов Беларуси, привлекли внимание не только мировой общественности и инвестиционного сообщества, но и властей европейских государств и Соединенных Штатов.А ведь размещение еврооблигаций осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством европейских государств и Соединенных Штатов.В данном случае не исключено, что может быть инициировано расследование регуляторов ЕС и США в части размещения последнего выпуска суверенных еврооблигаций Беларуси.— Обращаю внимание на предложение в первом абзаце проспекта последнего выпуска евробондов: «Если еврооблигации не будут досрочно погашены или отменены, то погашение основного долга еврооблигаций транша А состоится 24 февраля 2031 г. и транша Б 24 февраля 2026 г.» То есть в самом документе в самом первом абзаце допускается возможность досрочного погашения или отмены выпуска еврооблигаций, — говорит Александр Муха. При этом он признает, что со случаями принудительного досрочного погашения облигаций он не сталкивался: «Хотя все когда-то бывает в первый раз».Если расследование будет начато и оно выявит нарушения законодательства ЕС и США, то расчеты по евробондам Беларуси в ведущих международных депозитариях (это D6epository Trust Company (DTC), Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) и Clearstream Banking S.A. (Clearstream, Luxembourg)) могут быть заблокированы.В результате Минфин Беларуси будет направлять купонные доходы платежному агенту Citibank N.A. (London Branch), но тот не будет дальше выплачивать их держателям белорусских бумаг до момента окончания расследования.В рамках расследования власти ЕС и США могут идентифицировать всех держателей евробондов Беларуси, включая самих белорусских резидентов (в том числе белорусские банки, предприятия и частных лиц).В конечном счете, в рамках расследования властей ЕС и США могут появиться правовые основания для отмены сделки по размещению последнего выпуска евробондов в судебном порядке и применению к ней последствий ничтожности.— Проще говоря, в случае отмены указанной сделки правительство Беларуси будет вынуждено вернуть инвесторам ранее привлеченные денежные средства, а у инвесторов будут аннулированы соответствующие записи на счетах по учету еврооблигаций в банках и депозитариях. При этом уже полученные купонные доходы инвесторы будут обязаны вернуть белорусской стороне, — отмечает Александр Муха.Точно можно сказать, что не произойдет. Расследование может длиться годами.А вот что наверняка нас ожидает в ближайшее время — это необходимость в штатном порядке погашать госдолг и проценты по нему.— Чтобы мы не испытывали иллюзий по поводу своего нынешнего положения, отмечу, что ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте в 2020 г. сократился по сравнению с 2019 г. на 5,3% (или на 3,343 млрд долларов) до 59,742 млрд долларов.Причем в данном случае обращает на себя внимание, что ВВП Беларуси упал ниже уровня 2008 г., в котором этот показатель составил 60,746 млрд долларов. И это при том, что покупательная способность самого доллара США в анализируемый период существенно снизилась.ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте в январе-феврале 2021 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,8% (или на 654,6 млн долларов) до 9,007 млрд долларов.В случае, если политический кризис не будет урегулирован, то в текущем году экономический спад продолжится на фоне экономических санкций ЕС, США и их партнеров, значительных платежей по внешнему долгу в условиях ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям и ожидаемой девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам.Самый логичный выход — возвращение Беларуси на международный финансовый рынок. А это возможно только после ухода Лукашенко, смены власти, проведения новых честных выборов и всеобъемлющее урегулирование политического кризиса, — заключает аналитик.