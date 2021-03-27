Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Описаны типичные черты представителя советского народа Были описаны Джорджем Оруэллом.

Типичные черты представителя советского народа были описаны в романе-антиутопии английского писателя Джорджа Оруэлла «1984», который был издан за несколько десятилетий до объявления советскими властями о рождении этой наднациональной общности в СССР. Об этом рассказал «Ленте.ру» автор книги «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее», социальный психолог Алексей Рощин.«Одна из главных черт — это люди, которые знают, как надо говорить. И это не такое уж маленькое достижение машины агитпропа, потому что в других странах такого настолько проникающего влияния нет. С другой стороны, это порождает тотальное расхождение слов и дел, с которым все борются и говорят, что его надо победить», — сказал он, добавив, что многие иностранцы отмечают: «тут разрыв такой, что и не снился людям во многих более "простецких" странах».По его словам, даже сейчас, спустя 30 лет, легко узнать советского человека по его ответам на базовые идеологические вопросы: «Многие и сейчас, разбуди их ночью, расскажут, и про дружбу народов, и про интернациональный долг, и как все друг другу помогали, и что для нас нации не важны, и так далее».При этом, собеседник «Ленты.ру» указал, что все эти идеологизированные словесные конструкции очень часто не имеют никакого отношения к реальному поведению людей.«Человек мог выступить и рассказать про дружбу народов, а потом пойти поджигать дом своего соседа, потому что он другой национальности. Такое было в условиях Средней Азии и еще в куче других мест. Или, например, пойти выгонять русских — была такая забава во многих национальных республиках. Хотя, эти же люди прекрасно разговаривали на тему, что мы все братья», — констатировал Рощин.По его словам, это «всеобщее актерство» стало причиной всеобщего «совершенно поражающего цинизма», который тоже превратился в особенность советского народа.«Наиболее чуткие наши писатели давно на эту тему били в колокола. Поздние произведения Распутина, Астафьева — годы в 80-е — как раз об этом: кругом тотальный всепобеждающий цинизм. Причем, именно у представителей что называется "глубинного народа": люди что-то плетут, но совершенно ни во что не верят и сами себе не верят. А если они не верят себе, то, естественно, не верят никому вообще», — рассказал социальный психолог.В феврале телеведущий Владимир Познер рассказал, что зарубежные силы стремятся использовать раскол, наметившийся в российском обществе, против страны. По его словам, жители России делятся на советских и несоветских, и именно различия в их взглядах являются причиной конфликтов.