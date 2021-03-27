Сборная Швеции победила команду Грузии в отборочном матче ЧМ по футболу

Источник материала: ОНТ

Сыграны очередные матчи квалификации футбольного чемпионата мира 2022 года.

В составе сборной Швеции после пятилетнего перерыва вновь на поле вышел Златан Ибрагимович. В матче с командой Грузии 39-летний форвард отметился голевой передачей, а единственный мяч забил полузащитник Виктор Классон.

Результативный поединок провели сборные Венгрии и Польши: ничья – 3:3. Не был выявлен победитель и в матче команд Испании и Греции – 1:1. Английские футболисты разгромили соперников из Сан-Марино – 5:0. Сборная Германии не испытала проблем с командой Исландии – 3:0, итальянцы обыграли североирландцев – 2:0.

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